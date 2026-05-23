Mamma e figli scomparsi, «silenzio senza spiegazioni»

Più di un mese di silenzio. Come si spiega che Sonia Bottacchiari, la figlia di 16 anni e il figlio di 14 non abbiano più contattato i familiari dopo la loro partenza da Castellarquato? Com’è possibile che nonostante siano stati individuati una settimana fa tra la provincia di Udine e la Slovenia di loro non si sappia più nulla? Al messaggio “siamo arrivati, tutto bene”, risalente alla notte del 20 aprile scorso, non sono mai più giunte notizie al padre Yuri Groppi. Che a tutt’oggi non sa dove siano i suoi figli. Stessa situazione per Riccardo Bottacchiari, padre di Sonia, rimasto solo nella casa in località Filagnoni. «Per me è rimasto tutto come il primo giorno, nessuno mi dice niente, so solo che la procura sta lavorando», spiega.

Questo silenzio non trova spiegazioni. Una risposta potrebbe risiedere nei timori e nelle preoccupazioni manifestate da Sonia agli inquirenti? Il fatto che la donna abbia parlato di una situazione familiare «fortemente problematica» può giustificare il mancato rientro a casa?