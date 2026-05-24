Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Tragedia nel Trebbia, ragazzo muore dopo un tuffo a Marsaglia

Il giovane non era più riemerso. Il corpo è stato recuperato senza vita: era incastrato sotto una roccia nel letto del fiume

Redazione Online
|1 ora fa
Tragedia nel Trebbia, ragazzo muore dopo un tuffo a Marsaglia
1 MIN DI LETTURA
Si sono concluse tragicamente le ricerche di un ragazzo disperso da questo pomeriggio nelle acque del fiume Trebbia, nel territorio di Marsaglia. Il giovane, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, si era tuffato intorno alle 14 da una spiaggia poco prima del centro abitato, senza più riemergere. Nel corso delle operazioni di soccorso, il corpo del ragazzo è stato recuperato senza vita: era rimasto incastrato sotto una roccia nel letto del fiume.
I vigili del fuoco impegnati nelle ricerche a bordo di un gommone
I vigili del fuoco impegnati nelle ricerche a bordo di un gommone
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un gommone, il Soccorso alpino, l’eliambulanza decollata da Parma e un’ambulanza della Croce Rossa del presidio di Marsaglia. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle autorità

Gli articoli più letti della settimana