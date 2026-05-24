Tragedia nel Trebbia, ragazzo muore dopo un tuffo a Marsaglia

Si sono concluse tragicamente le ricerche di un ragazzo disperso da questo pomeriggio nelle acque del fiume Trebbia, nel territorio di Marsaglia. Il giovane, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, si era tuffato intorno alle 14 da una spiaggia poco prima del centro abitato, senza più riemergere. Nel corso delle operazioni di soccorso, il corpo del ragazzo è stato recuperato senza vita: era rimasto incastrato sotto una roccia nel letto del fiume.

I vigili del fuoco impegnati nelle ricerche a bordo di un gommone

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un gommone, il Soccorso alpino, l’eliambulanza decollata da Parma e un’ambulanza della Croce Rossa del presidio di Marsaglia. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle autorità