Chirurgia otologica, collaborazione di altissimo profilo tra Piacenza e la Cina

Il Gruppo Otologico di Piacenza diventa leader mondiale nel campo della chirurgia otologica e della base cranica. Il centro di eccellenza internazionale, diretto e fondato dal professor Mario Sanna, è stato invitato a inaugurare il nuovo Shenzhen Longgang ENT Hospital in uno dei centri più avanzati della Cina, sancendo una collaborazione scientifica di altissimo profilo tra Italia e Cina. Fondato su un team multidisciplinare di specialisti e personale altamente specializzato, il Gruppo Otologico è riconosciuto a livello mondiale per la qualità delle cure, la formazione chirurgica avanzata e l’impegno nella ricerca scientifica, un centro che riceve pazienti da ogni parte del mondo e che rappresenta un punto di riferimento nella chirurgia otologica, otoneurochirurgica, della base cranica e degli impianti cocleari, specializzato per la diagnosi e la cura delle malattie dell'orecchio, dei seni paranasali e del distretto testa-collo. L’ospedale di Shenzhen, situato in una delle città più dinamiche e tecnologicamente sviluppate del Paese, ambisce a diventare il polo di riferimento per l’otorinolaringoiatria nel sud-est asiatico: alla guida del nuovo centro il dottor Wenglong Tang, ex allievo del Gruppo Otologico e oggi considerato uno dei giovani specialisti più promettenti del settore. In Cina, il Gruppo di Piacenza ha dato vita a corsi di formazione e live surgery con interventi di neurinomi e impianti cocleari. «Siamo orgogliosi di contribuire alla nascita di questo importante progetto – hanno dichiarato i responsabili – e di avviare una collaborazione scientifica che punta all’innovazione, alla formazione e all’eccellenza otologica nella cura del paziente».