Chiude definitivamente il Museo della Poesia: «Adieu»

Da ieri mattina il Piccolo Museo della Poesia, nell’ex chiesa di San Cristoforo, ha chiuso ufficialmente i battenti. Le chiavi sono state consegnate alla proprietà dell’oratorio - l’Ente Opera Cattedrale - e il direttore del museo, Massimo Silvotti, ha postato su Facebook una sua foto con sullo sfondo la cupola di San Cristoforo e la scritta «adieu». Inequivocabile, visto che, come tutti sanno, tradotta dal francese, sta per «addio».Silvotti, che oltre ad essere direttore del Museo della Poesia è anche direttore artistico della Biennale Italiana di Poesia fra le Arti, preferisce non commentare la notizia rinviando a tra una quindicina giorni una svolta che tutti gli appassionati si augurano sia positiva per il futuro del prezioso e originale museo. La fredda cronaca tuttavia deve registrare come ad oggi l’intero patrimonio di volumi, manoscritti ed opere d’arte ospitati nell’antico oratorio sconsacrato di San Cristoforo sia stato trasferito temporaneamente altrove e come gli spazi oggi giacciano vuoti.