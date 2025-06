Chiude domani per lavori la rampa di uscita dalla tangenziale verso il polo logistico

Da domani, martedì 24 giugno iniziano i lavori di rifacimento della rampa di uscita dalla tangenziale verso via Bazzani e il polo logistico. La strada resterà chiusa al traffico, 24 ore su 24, per la decina di giorni stimata per il cantiere.

IL PERCORSO ALTERNATIVO

Per accedere a via Bazzani si dovrà percorrere la direttrice via Emilia Parmense - via Torre della Razza, tragitto già utilizzato per l’uscita dal polo logistico.



SOGLIE RIALZATE A BOSCO DEI SANTI

Sempre martedì 24 giugno inizierà la realizzazione di due soglie rialzate in località Bosco dei Santi, una all’altezza dei civici 41-43 di strada Mortizza e una all’incrocio con via Antonio Botti. Tre giorni la durata dei lavori, la strada sarà a senso unico alternato.