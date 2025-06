Cibo per animali scaduto, sanzionati dai Nas due bazar etnici

Confezioni di alimenti per animali da compagnia scadute. E' quanto hanno trovato i carabinieri Nas di Parma durante le ispezioni presso bazar etnici della provincia di Piacenza.

In particolare, in una di queste ispezioni, nella Bassa Val d’Arda, sono state sequestrate amministrativamente 47 confezioni, dal valore commerciale complessivo di circa 150 euro. Al responsabile è stata comminata una sanzione pecuniaria di 500 euro.

In un'altra ispezione, nella Bassa Val Tidone, sono state sequestrate 99 confezioni di alimenti per animali da compagnia, dal valore commerciale complessivo di circa 400 euro, anch'essi scaduti. Anche in questo caso, al responsabile è stata comminata una sanzione pecuniaria di 500 euro.