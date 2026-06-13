Ciclista di 54 anni investito a Case Marchesi di Vernasca

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi a Case Marchesi di Vernasca, dove un ciclista è rimasto ferito dopo l'impatto con un'auto lungo la strada provinciale 12.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30. Per cause in corso di accertamento, il veicolo e il ciclista sono entrati in collisione, facendo scattare l'allarme ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all'uomo in sella alla bicicletta, un 54enne, per poi disporne il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale di Fidenza per ulteriori accertamenti.

Fortunatamente le condizioni del ferito non destano particolare preoccupazione e l'uomo non avrebbe riportato conseguenze gravi.

Restano da chiarire l'esatta dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità dell'accaduto.