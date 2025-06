Cimici da letto, ragnatele in cucina: sanzionato albergo di Piacenza

Carenze igienico-sanitarie e strutturali: ovvero presenza di cimici da letto in alcune camere per gli ospiti; controsoffitti dei corridoi in parte rimossi o deteriorati; sporcizia diffusa e ragnatele nei locali destinati alla preparazione delle colazioni. E' quanto riscontrato dai carabinieri Nas di Parma durante una ispezione in una struttura ricettiva alberghiera di Piacenza.

Al legale responsabile è stata contestata una violazione amministrativa con relativa sanzione pecuniaria di 1.000 euro. Per le criticità riscontrate e per ulteriori anomalie all’impianto antincendio, è stata inoltrata segnalazione alle autorità competenti per gli adempimenti del caso.