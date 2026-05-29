Cinquant’anni di Corteo storico: Grazzano Visconti celebra la sua festa più amata

Il Corteo storico di Grazzano Visconti compie 50 anni e domenica 31 maggio il borgo tornerà nel pieno Medioevo con una giornata di rievocazioni, spettacoli e antichi mestieri. Due le sfilate in programma, alle 11.15 e alle 15, tra il castello e le vie del paese, per celebrare il viaggio di Valentina Visconti verso la Francia, dove sposò Luigi d’Orléans.

La manifestazione, organizzata dalla Pro loco insieme a decine di volontari, nacque mezzo secolo fa grazie a un gruppo di amici del borgo. Tra loro c’era anche Lucio Veneziani, oggi 86enne, tra i fondatori del corteo: «All’inizio era una semplice passeggiata in costume con abiti concessi dalla contessa Violante e un carro trainato dai buoi».

Da allora il corteo è cresciuto fino a diventare uno degli eventi simbolo di Grazzano Visconti. Anche quest’anno Veneziani interpreterà Giovanni Anguissola, signore del borgo. Sfileranno le casate nobiliari piacentine degli Anguissola, dei Malaspina e dei Nicelli, mentre nel pomeriggio i cavalieri si sfideranno nel torneo e il vincitore accompagnerà simbolicamente Valentina Visconti verso la Francia.