Cinquant’anni di Corteo storico: Grazzano Visconti celebra la sua festa più amata
Sono in programma sfilate, cavalieri e antichi mestieri nel paese della Valnure. Tra i protagonisti anche Lucio Veneziani, tra i fondatori della rievocazione
Nadia Plucani
|38 minuti fa
L'edizione della rievocazione storica che si tenne nel 1977- © Libertà
Il Corteo storico di Grazzano Visconti compie 50 anni e domenica 31 maggio il borgo tornerà nel pieno Medioevo con una giornata di rievocazioni, spettacoli e antichi mestieri. Due le sfilate in programma, alle 11.15 e alle 15, tra il castello e le vie del paese, per celebrare il viaggio di Valentina Visconti verso la Francia, dove sposò Luigi d’Orléans.
La manifestazione, organizzata dalla Pro loco insieme a decine di volontari, nacque mezzo secolo fa grazie a un gruppo di amici del borgo. Tra loro c’era anche Lucio Veneziani, oggi 86enne, tra i fondatori del corteo: «All’inizio era una semplice passeggiata in costume con abiti concessi dalla contessa Violante e un carro trainato dai buoi».
Da allora il corteo è cresciuto fino a diventare uno degli eventi simbolo di Grazzano Visconti. Anche quest’anno Veneziani interpreterà Giovanni Anguissola, signore del borgo. Sfileranno le casate nobiliari piacentine degli Anguissola, dei Malaspina e dei Nicelli, mentre nel pomeriggio i cavalieri si sfideranno nel torneo e il vincitore accompagnerà simbolicamente Valentina Visconti verso la Francia.
Alcuni scatti spettacolari delle rievocazioni storiche del passato ricavati dall'archivio di Libertà
Uno spettacolo di sbandieratori
Già negli anni precedenti all'avvio del Corteo storico si tenevano rievocazioni: questa risale al 1938
Nel 1950 Sofia Loren a Grazzano Visconti con Miss Italia Anna Maria Bugliari
Vittorio Gassman nel 1958 con Anna Maria Ferrero e il regista Magni nel castello per un fotoromanzo dedicato a Gulietta e Romeo
La rievocazione storica del 1977
Un'altra immagine risalente sempre al 1977
Il Corteo storico del 1978
L'edizione del 1978
La rievocazione del 1980
Un momento della manifestazione del 1991
La giornata rievocativa che si è tenuta nel 1991