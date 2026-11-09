Cioccolandia fa il pienone a Castel San Giovanni: Persegani inventa i tagliolini al cacao

Cioccolandia chiude con un bagno di folla e una nuova specialità gastronomica: i «tagliolini alla Castel San Giovanni», inventati dallo chef Daniele Persegani durante lo show cooking che ha concluso la 22ª edizione della manifestazione.

Impastati con cacao e conditi con pomodorini confit, acciughe e crema di mandorle, i tagliolini sono stati preparati e serviti davanti al pubblico, conquistando gli assaggiatori. «Sono certo che diventeranno una peculiarità di Castel San Giovanni», ha commentato Persegani.

La festa ha richiamato migliaia di visitatori nelle piazze del centro storico, con 150 espositori, tra produttori di cioccolato e artigiani. In piazza XX Settembre protagonisti quindici maestri cioccolatai e una piramide di 5mila profiteroles.

Spazio anche al mercatino vintage, ai laboratori per bambini, agli anolini al cioccolato «Filipei» e alle specialità preparate dagli studenti del Raineri-Marcora.