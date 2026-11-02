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L'eurodeputata Salis querela per diffamazione un piacentino

Il denunciato è un 62enne. Sotto un post su Facebook aveva usato un'espressione che l'aderente ad Alleanza Verdi e Sinistra ha ritenuto lesiva della propria immagine

Marcello Pollastri
Marcello Pollastri
|1 ora fa
Ilaria Salis al Parlamento Europeo
Ilaria Salis al Parlamento Europeo
1 MIN DI LETTURA
«Ha parlato la martellatrice di Budapest». Un commento di poche parole, pubblicato su Facebook, è costato una denuncia per diffamazione a un piacentino di 62 anni. A presentarla è stata Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, che avrebbe ritenuto lesiva della propria immagine l’espressione utilizzata dall’uomo. A difenderlo sarà l’avvocato piacentino Sara Soresi, consigliera comunale di Fratelli d’Italia.
La vicenda nasce da un post pubblicato a luglio da Salis, che aveva preso posizione contro un episodio di violenza avvenuto a San Benedetto del Tronto.
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