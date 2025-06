Cittadinanza il quesito meno votato dai piacentini

CITTADINANZA IL QUESITO MENO VOTATO

Sono Zerba, Gossolengo e Piacenza i tre comuni dove si è votato di più per il referendum del 7 e 8 giugno. Tra i cinque quesiti proposti agli elettori, i più votati sono stati quelli su reintegro dopo i licenziamenti illegittimi sui contratti a termine e sulla responsabilità degli infortuni del lavoro (27,84%). Il quesito meno gettonato è stato quello sulla cittadinanza (27,80%) mentre per quello su licenziamenti e limite delle indennità ha votato il 27,83 % degli aventi diritto. Tra i comuni dove si è votato di più, Zerba ha raggiunto il 43,10%, Gossolengo il 32,61% e Piacenza il 31%).

La montagna apre e chiude la classifica: in coda vi sono infatti Ferriere (15,61%), Farini (15,33%) e Morfasso (15,33%). Qui sotto l'affluenza in Emilia-Romagna per il referendum sulla tutela dei contratti a termine.