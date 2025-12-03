Cna, Costantini confermato al timone. «Rafforziamo il ruolo dell'artigianato»

Gli organismi nazionali della CNA, la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, parlano sempre più piacentino.

Alla riconferma di Dario Costantini nel ruolo di Presidente nazionale - elezione avvenuta a Roma nel corso dell’Assemblea quadriennale elettiva - si aggiunge infatti anche l’elezione di Cristiana Crenna a componente della Direzione nazionale.

La Presidente provinciale di CNA, al suo primo mandato dopo i due consecutivi di Giovanni Rivaroli, conquista quindi un risultato di prestigio non soltanto a livello personale ma anche per l’associazione piacentina, che rappresenta attualmente circa 1.300 imprese.

«Sono onorata di questo nuovo e prestigioso incarico - ha detto Cristiana Crenna subito dopo l’elezione - un grande attestato di stima soprattutto per l’importante lavoro svolto dalla nostra realtà territoriale. Un ruolo importante che mi permetterà di lavorare ancora più incisivamente per le nostre imprese, che cercherò di interpretare con impegno e senso di responsabilità portando in sede nazionale la visione dei territori che rappresentano l’anima della nostra associazione».