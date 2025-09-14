Colpi di spranga alla convivente, condannato a 8 anni e mezzo

Vessazioni e insulti alla convivente fino ad arrivare a colpi di spranga all'addome e alla testa che le causarono fratture e gravi lesioni. Un 27enne marocchino è stato processato con rito abbreviato e condannato a otto anni e sei mesi di reclusione per tentato omicidio nei confronti di una connazionale di 37 anni con cui viveva a Castel San Giovanni. I fatti risalgono all'ottobre 2024. L'uomo era accusato anche di maltrattamenti, con l'aggravante di avere costretto i figli piccoli ad assistere alle violenze.