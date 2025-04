Come "salvare" il pianeta a partire ai piatti serviti in tavola

C'è un modo per impegnarsi a salvare il nostro pianeta a partire dalla scelta dei piatti da servire in tavola. Lo hanno scoperto gli alunni delle scuole cittadine in occasione della Giornata della Terra, una ricorrenza dedicata alla salvaguardia ambientale. Così alle mense delle materne, elementari e medie è stato proposto un menu sostenibile.

Questi sono stati i piatti cucinati e serviti per l'occasione:

pasta al ragù di verdure;

hamburger di barbabietola con contorno di insalata;

torta all'acqua al cioccolato, preparata senza burro né uova.

Ad assaggiare questi piatti assieme ad alunni e insegnanti sono stati l'assessore alle Politiche educative Mario Dadati, la responsabile dell'unità operativa «Sistema educativo 0-6 anni» Emanuela Gennari, la responsabile dell'unità operativa «Scuola e formazione» Elena Bensi, la referente del controllo qualità per conto del Comune Monica Maj e i rappresentanti della ditta Cirfood, cui è affidato in appalto il servizio di ristorazione scolastica.

«La sostenibilità si impara anche mangiando - sottolinea l'assessore Dadati - grazie a un'alimentazione equilibrata e salutare che rispetta l'ambiente e la stagionalità degli alimenti, insegnando i bambini ad acquisire abitudini sane e consapevolezza del valore del cibo.

I menu a tema che periodicamente vengono serviti nelle mense scolastiche hanno anche la funzione di fare riflettere su questioni etiche: ne è un esempio la pasta di Libera Terra che è stata portata in tavola il 21 marzo, in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno dedicata alle vittime delle mafia.Il prossimo appuntamento per gli alunni sarà con il menu senza glutine che, durante la Settimana nazionale della Celiachia, diventerà occasione per sensibilizzare e simbolo di inclusività.