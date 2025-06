Con la katana fuori dalla sala slot: minorenne denunciato

Attimi di apprensione nella notte a Castel San Giovanni, dove è stato segnalato un individuo armato nei pressi di una sala slot. L’allarme è scattato poco dopo le 2.50 della notte tra lunedì 9 e martedì 10 giugno, quando una guardia giurata ha riferito alla centrale operativa dei carabinieri di Piacenza la presenza di un soggetto, apparentemente armato di una spada, che inseguiva un altro giovane in fuga a piedi. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della Stazione Carabinieri di Borgonovo, che ha riscontrato una situazione apparentemente tranquilla. All’esterno del locale c'erano cinque giovani, tra cui un minorenne che è poi risultato in possesso dell’arma segnalata: una riproduzione di katana con lama in acciaio lunga circa 60 cm, priva di anima, considerata idonea a offendere. L’arma è stata rinvenuta nel corso dell’identificazione dei presenti ed è stata sequestrata. Il ragazzo identificato come possessore della katana è un 17enne residente in provincia di Lodi e secondo quanto riferito dallo stesso minore, la katana veniva utilizzata nel contesto di un gioco tra amici e non vi era alcuna reale intenzione aggressiva. Le immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza della sala slot sembrano confermare tale versione, escludendo una reale lite in corso. Il giovane è stato comunque denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, reato previsto dal codice penale anche per riproduzioni di armi se in grado di arrecare danno.

La katana sequestrata