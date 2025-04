Con un tasto arriva il soccorso per cento anziani

Ha ottenuto 2,5 milioni dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) il progetto per il telesoccorso di anziani non autosufficienti. Risorse da spendere in tutti e tre i distretti della provincia - capoluogo (Piacenza), Levante (Fiorenzuola) e Ponente (Castelsangiovanni) - per interventi a beneficio di cento anziani che vanno dotati di dispositivi tecnologici da azionare in caso di allarme sanitario. Telesoccorso e teleassistenza, cioè «fronteggiare situazioni di emergenza che richiedano un intervento di soccorso immediato tramite il collegamento con un operatore in grado di attivare gli interventi necessari».Così si spiega nel provvedimento con cui il Comune ha affidato alla società Metronotte Piacenza il servizio di installazione e gestione dei dispositivi per un compenso di 70mila euro (Iva inclusa). I cento anziani coinvolti saranno individuati sulla base di una valutazione da parte di un’équipe multidisciplinare congiunta tra Azienda Usl e servizi sociali dei Comuni interessati. Per 74 di loro si tratta di telesoccorso strettamente domiciliare, cioè nelle loro effettive abitazioni, mentre i restanti 26 soggetti sono destinati ad appositi centri residenziali per anziani non autosufficienti che necessitano di lavori di ristrutturazione. Sono interventi edilizi per lo più già in corso e finanziati con la quota maggioritaria di quei 2,5 milioni del Pnrr: in città, ad esempio, riguardano la cosiddetta “Casetta delle suore”, dodici posti in appartamenti all’interno del comparto gestito da Asp in via Campagna (dove c’è anche il pensionato Vittorio Emanuele); altri tre cantieri fra il distretto di Levante (2) e quello di Ponente. Alla società Metronotte spetta l’installazione dei dispositivi di domotica di telesoccorso, apparecchi attivabili semplicemente schiacciando un tasto. A rispondere alla chiamata è un operatore specializzato della società il quale, nel rendersi conto della situazione, indirizzerà l’anziano alla risposta più idonea al bisogno segnalato.