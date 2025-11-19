Conferma La Palta, 14 anni di stella Michelin

Dal Teatro Regio di Parma una splendida notizia: per il 14esimo anno consecutivo Isa Mazzocchi mantiene la stella Michelin. Un risultato che ai profani può sembrare scontato, ma che in realtà è eccezionale perché i parametri di valutazione della “guida delle guide” non ammettono la minima flessione di rendimento. Ne sanno qualcosa storici ristoranti che si sono visti togliere il riconoscimento tipo Casa Vissani e la Clinica Gastronomica da Arnaldo ed altri che sono stati declassati (Miramonti l’Altro). Restare nella “galassia” Michelin, oggi come oggi, è davvero tanta roba.

«Siamo contentissimi - commenta la chef lungo-stellata Isa Mazzocchi - anche perché in questi ultimi anni - a differenza del passato quando, dopo aver pagato, si qualificavano - gli “ispettori” sono restati assolutamente anonimi, quindi un po’ di apprensione c’è sempre, anche perché per tenere questa gratifica bisogna sempre impegnarsi al massimo, ma anche restare al passo con i tempi. E’ una gioia che ovviamente condivido con tutto lo staff che di fatto è una famiglia».

Il team de’ La Palta comprende in cucina il sous chef Luca Sogni, il valtidonese Nicola Ferrari (che si occupa di lievitati e antipasti), il pastry chef Riccardo Colombo, il tuttofare Mattia Cuturri (che è passata dallo stage con Alma all’assunzione), la giovanissima figlia d’arte Bianca Gazzola (che si occupa di piccola pasticceria e stuzzichini) e la stagista Medea. Regina della sala è Monica Mazzocchi, sorella di Isa, assieme al sommelier Andrea Meneghetti (con la supervisione di Roberto Gazzola) a Camilla Sogni, all’altro figlio d’arte Luigi Gazzola e a Elsa Misuri. «Ma quando penso alla nostra meravigliosa squadra - ci tiene a precisare la chef - io non posso dimenticare tutti quelli che alla Palta ci sono passati e comunque hanno lasciato un segno perché è anche grazie a loro se siamo diventati quello che siamo. Penso a ragazzi come Dimitri Bilgareanu, nostro pastry-chef che ci ha lasciato per aprire una propria pasticceria, Ambrosia, a Piacenza, ma anche a tanti altri».

Un altro protagonista piacentino all’incoronazione Michelin, per il terzo anno consecutivo, è stato il Molino Dallagiovanna di Gragnano, sponsor del “Passion Dessert”, premio che celebra i pastry chef dei ristoranti stellati che eccellono per creatività nella pasticceria. «Una collaborazione che valorizza la qualità e la passione nella preparazione dei dessert che arricchiscono l’esperienza gastronomica - ha spiegato Sabrina Dallagiovanna - la nostra è un azienda specializzata in farine di alta qualità, la partnership con Michelin riflette l’impegno per la qualità, dalla selezione delle materie prime fino alla creazione del dolce finale».