Confindustria, Cristiana brilla negli studi e vince la borsa in memoria di Cesare Betti

A Cristiana Moggia, 25 anni originaria di La Spezia, laureata in Global Business Management (Facoltà di economia e giurisprudenza di Università Cattolica) con un master in International business conseguito nel percorso Double degree alla California State University San Marcos, è stata consegnata la borsa di studio in memoria di Cesare Betti.

Così Confindustria ha reso ancora una volta omaggio alla memoria del suo ex storico direttore nel modo più bello. A Moggia i rappresentanti di Confindustria, Luca Groppi e Maria Angela Spezia, hanno consegnato la borsa di studio di 5 mila euro, come incentivo per guardare al domani con maggiore fiducia.

«Cesare – ha detto Maria Angela Spezia, vice presidente Confindustria con delega alla responsabilità sociale di impresa e parità di genere - ha sempre creduto nell’importanza della formazione universitaria ed era pienamente consapevole di quanto le nostre aziende avessero bisogno di ragazzi con un’adeguata preparazione».