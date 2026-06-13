Contratto integrativo, accordo storico al Comune: "Più risorse per i dipendenti"

Fondo di produttività incrementato di 380mila euro l’anno e progressioni economiche orizzontali per 100mila euro sia nel 2026 sia nel 2027. Sono i punti principali dello storico accordo sulla parte economica del contratto integrativo 2026-2027 siglato dall’amministrazione comunale di Piacenza, dalle organizzazioni sindacali di categoria e dalle Rsu.

Secondo Palazzo Mercanti l’intesa rappresenta un investimento sul capitale umano finalizzato a favorire la crescita professionale dei dipendenti e il miglioramento dei servizi ai cittadini. L’accordo viene inoltre indicato come il risultato del percorso avviato dal secondo semestre del 2022, caratterizzato dal rafforzamento dell’organizzazione, dalla valorizzazione del merito, da percorsi formativi rivolti a tutto il personale e dalle operazioni di stabilizzazione dei lavoratori precari e di reinternalizzazione del servizio sociale.

Per la parte sindacale hanno firmato Mattia Rizzi (Fp Cisl), Gianmaria Pighi (Uil Fpl), Federico Coratella (Csa Ral), Federico Ferri (Fp Cgil), Miriam Palumbo (Diccap Nazionale-Cse-Flpl) e gli altri rappresentanti della Rsu. Per il Comune hanno sottoscritto l’intesa il direttore generale e segretario Luca Canessa e la dirigente Barbara Rampini.