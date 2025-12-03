Controlli dal cielo, quattro nuovi droni per la Polizia locale

L’ultimo drone si è guastato durante un’esercitazione, ma la polizia locale di Piacenza ha scelto di rilanciare investendo su una dotazione più ampia e moderna. Il Comando di via Rogerio si prepara infatti a utilizzare quattro nuovi dispositivi volanti, autorizzati dal Comune per rafforzare il supporto tecnologico alle pattuglie. La fornitura, affidata con determinazione del comandante Mirko Mussi alla Sky Crab di Bergamo, comprende quattro aeromobili completi di accessori e garanzia biennale per un totale di 4.982 euro. I droni saranno impiegati per vigilanza, controlli ambientali, rilievi dopo gli incidenti, ispezioni e riprese dall’alto utili a documentare situazioni delicate. Cinque agenti hanno già seguito la formazione necessaria al pilotaggio. L’obiettivo è iscrivere i dispositivi come droni di Stato e impiegarli dalla rilevazione dei sinistri tramite fotometria al monitoraggio territoriale per protezione civile o illeciti ambientali. Il Comando ha inoltre attivato i contatti con il Garante della privacy per definire le procedure di gestione delle immagini. I nuovi apparecchi, più piccoli e maneggevoli, consentiranno anche la programmazione dei voli dalla sala operativa. Il precedente drone, acquistato tre anni fa, era stato dichiarato irreparabile dopo un guasto.