Controllo all'autostazione, arrestato spacciatore nella biglietteria

Un cittadino egiziano, di 25 anni, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nel pomeriggio di sabato 2 agosto dai militari della Sezione Intervento Operativo (S.I.O.) del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”, distaccati in questa provincia a supporto dei carabinieri piacentini.

Durante il servizio di controllo del territorio, orientato al contrasto dello spaccio di droga nelle aree urbane maggiormente sensibili, i militari hanno effettuato un a verifica nella zona della stazione autobus di via dei Pisoni, luogo segnalato per la presenza di soggetti dediti al consumo e allo smercio di stupefacenti.

All’interno della biglietteria i carabinieri hanno notato alcune persone presenti ed in particolare un individuo che, alla vista delle pattuglie, ha tentato di disfarsi di un involucro in cellophane, gettandolo dietro una sedia. Recuperato, è emerso che conteneva hashish per un peso complessivo di poco più di 20 grammi. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire, nascosti negli indumenti intimi, 200 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre il giovane 25enne, privo di documenti, è stato condotto in caserma per le operazioni di identificazione, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga e trattenuto presso le camere di sicurezza di via Beverora a disposizione della locale Procura.

L’intervento su Piacenza delle squadre S.I.O. è stato disposto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e la pianificazione operativa sul territorio provinciale è stata determinata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto.