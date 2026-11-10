Coppa d'Oro a Luca Carboni, Davide Groppi e Guida Michelin

La Coppa d’Oro è diventata maggiorenne e a festeggiarla - questa sera, martedì 10, all’ex chiesa del Carmine - sono stati tre premiati d’eccezione, a loro volta celebrati: destinatari della diciottesima edizione del premio - promosso dal Consorzio di Tutela Salumi Dop Piacentini - sono stati il designer piacentino della luce Davide Groppi, il cantautore bolognese Luca Carboni e la Guida Michelin.

La premiazione di Luca Carboni

«È un grande onore essere qui - ha esordito il cantautore Luca Carboni - nel 1984, quando uscì il mio primo disco, ero convinto di parlare solo della mia generazione. Girando l’Italia ho scoperto invece quanta “bolognesità” ci fosse nella mia musica: le radici erano dentro le cose che facevo senza che me ne rendessi conto. Da allora ho cercato di valorizzarle sempre di più. Parallelamente ho sempre dipinto, anche se per anni ho tenuto questo percorso più nascosto. Canzone e quadri sono linguaggi diversi: la canzone racconta con tante immagini ed entra nel cuore; il quadro è un’immagine sola, più diretta, quasi un colpo secco. A un giovane che vuole fare musica o arte direi che la cosa più importante è valorizzare la propria unicità. Spesso ci perdiamo a imitare gli altri: serve tempo, serve sperimentare e anche cambiare strada per scoprire davvero chi siamo».

«Sono grato per questo riconoscimento, devo dire inaspettato - ha commentato il designer Davide Groppi, che quest’anno ha firmato, per una coincidenza, spiega lui, la nuova “Coppa d’oro”: una lampada intitolata “Bugia” - i riconoscimenti fanno piacere, ma per me sono soprattutto uno stimolo a guardare avanti e a cercare il nuovo. L’idea della nuova Coppa è semplice: volevo donare un pezzo di luce. Ho pensato a una luce che viene da dentro, una luce diffusa, femminile, che ci fa sembrare più belli. È lo stesso tipo di luce della mia lampada Majur, fatta di carta». Emozionato ha ripercorso i suoi esordi: «Ho iniziato molto giovane, a ventidue anni, in un piccolo laboratorio, con l’idea di usare il lavoro come occasione per manifestare la mia anima. I progetti di luce sono per me come storie, canzoni: hanno una funzione pratica, ma servono anche a tenere compagnia. La mia “Bugia” vuole portare un po’ di quella compagnia».

La Guida Michelin è stata premiata “per la sua capacità di individuare, raccontare e valorizzare l’eccellenza attraverso criteri rigorosi, indipendenti e coerenti, contribuendo alla crescita della cultura gastronomica e per aver reso la qualità della cucina un linguaggio universale, capace di mettere in relazione talento, territorio, materia prima, creatività e accoglienza”.

Roberto Belli

«Desidero ringraziare a nome della Guida Michelin il Consorzio di Tutela dei Salumi DOP Piacentini per questo prestigioso riconoscimento - ha commentato Massimo Leonardi, responsabile commerciale di Michelin Lifestyle - ringrazio anche Piacenza e l’Emilia-Romagna che ci ospiteranno giovedì per la presentazione della selezione Italia 2027. La qualità degli ingredienti è il primo criterio di valutazione dei nostri ispettori, seguito dalla coerenza, dalla padronanza tecnica dello chef e dalla personalità della cucina. I prodotti di qualità di un territorio contribuiscono a definire l’identità culinaria di quel luogo e dell’intera nazione. Nei prossimi giorni, i miei colleghi francesi potranno apprezzare da vicino l’eccellenza di questi prodotti».