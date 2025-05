Crédit Agricole, 50 dipendenti volontari all'Emporio

Altruismo, impegno, sguardo rivolto ai fragili. Alla fine si sono riuniti tutti, sotto l’insegna che ogni giorno accoglie chi entra all’Emporio Solidale, e che dice “Abbracciamo insieme la solidarietà”. Ieri, per tutta la giornata, una cinquantina di impiegati di Crédit Agricole di Piacenza e delle filiali della provincia, per iniziativa e col sostegno della loro azienda, hanno fatto i volontari in quell’angolo di città dove questo mese sono 140 le famiglie in carico che si sosterranno grazie all’istituzione, dorica colonna della Fondazione di Piacenza e Vigevano.