Croara, auto sbatte contro il guardrail e resta in bilico su un canale

Auto sbanda a lato della strada schiantandosi contro il guardrail. E resta poi sospesa in bilico sull'orlo di un profondo canale senz'acqua. L'incidente è avvenuto nella serata di domenica 27 aprile lungo la Provinciale 40 in territorio di Gazzola, nel tratto compreso tra Statto e Croara, in prossimità del golf club.

Il conducente si è salvato per un soffio, restando praticamente illeso, dal duplice rischio di vedersi entrare la lamiera all'interno dell'abitacolo o di precipitare in fondo al canale.

L'allarme è scattato alle 19.30 e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando di Piacenza assieme ai soccorritori del 118 e un'ambulanza della Pubblica assistenza Valnure. Al loro arrivo il conducente dell'auto, una Volkswagen Tiguan, era però già uscito dall'abitacolo. I pompieri hanno messo in sicurezza la vettura.