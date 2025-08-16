Croce Rossa e Anpas in prima linea anche per Ferragosto

Nemmeno a Ferragosto la Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza e le Pubbliche assistenze dell'Anpas ha smesso di essere al fianco della comunità. Volontari e volontarie hanno garantito la propria presenza sul territorio, assicurando assistenza e supporto a chi ne ha avuto bisogno. Gli equipaggi sono stati impegnati nel servizio di emergenza-urgenza, nelle attività di trasporto sanitario e sociale, così come in azioni di prevenzione e vicinanza rivolte alla popolazione. «La Croce Rossa non si ferma mai – ha dichiarato Giuseppe Colla, presidente del Comitato provinciale della Croce Rossa -. Anche durante le festività, quando la maggior parte delle persone si dedica al riposo o allo svago, i nostri volontari scelgono di mettere a disposizione tempo ed energie per il bene della comunità. Ferragosto non ha fatto eccezione: i nostri equipaggi hanno garantito sicurezza, assistenza e umanità, così come facciamo ogni giorno dell’anno». CrIl Comitato nell'occasione ricorda inoltre l’importanza di adottare comportamenti responsabili durante l’estate, prestando attenzione alle alte temperature e alla sicurezza negli spostamenti, per prevenire situazioni di rischio.