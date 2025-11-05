Cronaca e città, su Telelibertà arriva "Dillo alla Lupa"

Un confronto diretto sui temi che dividono, coinvolgono e raccontano la città: nasce “Dillo alla Lupa”, il nuovo format di Telelibertà che debutta venerdì 7 novembre alle 21 sul canale 76 del digitale terrestre e in streaming. L’appuntamento, in onda ogni primo venerdì del mese, punta a dare voce al territorio e ai suoi cittadini, invitandoli a segnalare alla redazione problemi e situazioni su cui accendere un faro. A condurre il talk saranno i giornalisti Marcello Pollastri e Danilo Di Trani, che guideranno il dibattito e le inchieste con un approccio giornalistico senza filtri. Il tema della puntata d’esordio è uno dei più discussi: quello dei “maranza”, gruppi giovanili riconoscibili per abiti griffati, linguaggio aggressivo e comportamenti di sfida, spesso al centro delle cronache locali. In studio si confronteranno Nicola Domeneghetti (Fratelli d’Italia) e Stefano Cugini (Alternativa per Piacenza), con un interrogativo preciso: esiste davvero un’emergenza sicurezza legata ai giovani? L’attenzione si concentra in particolare sulla zona tra il Pubblico Passeggio e l’ultimo tratto di corso Vittorio Emanuele, indicata come una delle più problematiche per episodi di risse, schiamazzi e spaccio.La trasmissione proporrà anche un’inchiesta curata da Thomas Trenchi, che documenta con immagini e testimonianze il lavoro della squadra mobile di Piacenza, insieme alle voci di un commerciante e di un ragazzo che si definisce «ex maranza». Spazio poi all’intervista di Di Trani al rapper Bally La Beldia, che racconta in prima persona la realtà della vita di strada. Nella seconda parte sarà ospite Yassine Baradai, referente della comunità islamica di Piacenza, per parlare di dialogo, ascolto e prevenzione nei luoghi frequentati dai ragazzi.«“Dillo alla Lupa” nasce per raccontare il territorio partendo dai fatti e dalle voci di chi lo vive ogni giorno – spiegano Pollastri e Di Trani –. Affronteremo temi concreti e punti di vista diversi, per restituire una fotografia autentica della nostra provincia» .Regia di Filippo Adolfini, produzione Alessandra Colpo, operatori Gianfranco Di Silvestro, Davide Franchini e Davide Scaravaggi, direzione creativa e montaggio Sara Groppi, grafiche Antonio Chirivì e Alessandra Colpo.