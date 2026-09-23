A 23 anni investe nel suo paese, ecco la prima palestra di Gropparello

«Un luogo per stare insieme, fare sport e prendersi cura della nostra salute».Nasce una nuova associazione e con lei una nuova, anzi, la prima palestra di Gropparello a disposizione della comunità, dai più giovani ai più anziani per offrire un servizio a costo calmierato e un punto di ritrovo con al centro sport, salute e benessere.

Fondamentale nella realizzazione di questo ambizioso progetto una ragazza di 23 anni nata e cresciuta in Val Vezzeno, dove ha deciso di investire risorse ed energie con il sostegno della propria famiglia e di un gruppo affiatato di amici. Lei si chiama Sabina Moglia, ragazza ambiziosa capace nell’arco di neanche una settimana di inaugurare la nuova realtà associativa fondata nel cuore del paese e di laurearsi a pieni voti in Biologia. «Un bellissimo periodo» commenta con un sorriso a 32 denti la ragazza. «Nasce con l’obiettivo di offrire un punto di ritrovo per tutte le età - le sue parole -, un luogo di incontro, un servizio proiettato alla promozione della salute e all’attenzione verso giovani e anziani». Tutto questo grazie alla fondazione di un’associazione chiamata "Energym asd" che non vede l’ora di tessere legami di collaborazione con le altre realtà del territorio. «Sul tavolo ci sono tante idee che non vedo l’ora diventino realtà - spiega -, verranno avviate collaborazioni con associazioni del territorio come Promis Gruparel e Pro loco giovani Gropparello, e realtà a più ampio respiro come la sezione piacentina del Comitato paralimpico». «La nostra - prosegue Sabina - non nasce come una semplice palestra, ma come un luogo per dare risposte e occasioni di incontro a chi vive il territorio».

Realizzata davanti al municipio del paese, dalle vetrate si scorge un panorama mozzafiato sulle colline che circondano Gropparello. L’attività è ufficialmente aperta e gli orari per accedere al servizio sono oltremodo accessibili. «I locali sono aperti dalle 5 del mattino alle 23 di sera e per gli iscritti sarà possibile entrare attraverso un codice Q-R collegato all’ingresso automatico» sottolinea la neolaureata. All’inaugurazione, in rappresentanza del Comune di Gropparello presente la consigliera Gloria Sartori: «Quando si inaugura una nuova attività è sempre un giorno di festa - le sue parole - se poi si tratta di un luogo incentrato sulla promozione dell’attività sportiva e riabilitativa per tutte le età, allora la festa diventa ancora più grande». A sottolineare questo aspetto anche il dottor Daniele Vallisa, direttore del dipartimento di Onco-ematologia dell’Ausl di Piacenza: «L’attività fisica e il movimento sono alleati a sostegno della nostra salute - ha commentato -. Non è scontato vedere così tanto entusiasmo verso l’apertura di un centro che evidentemente mancava a Gropparello. Ancora più significativo vedere la gioia di Sabina e della sua famiglia, da sempre impegnati a servizio della comunità».

La palestra è aperta da poco, ma Sabina pensa già a progetti per il futuro: «Mi piacerebbe ampliare ancora di più gli spazi per poter organizzare corsi e attività specifiche anche per i più piccoli - il suo obiettivo -, parlando con genitori e famiglie è emersa la necessità di far qualcosa per i più giovani e io non vedo l’ora di impegnarmi in questa direzione con l’aiuto delle altre realtà attive sul territorio». Su questo tema, a breve, partirà anche il progetto "La Casa degli studenti" targato Promis Gruparel che aprirà un pomeriggio a settimana la propria sede ai giovani delle medie e superiori del territorio: un luogo per giocare, chiacchierare e studiare; un luogo per incontrarsi e stare bene insieme.