A Borla torna il rito delle croci nei campi

Semplici croci in legno, due bracci tenuti insieme con un filo di ulivo, simbolo di pace ma anche richiamo alla Passione del Cristo, che negli ultimi giorni di vita terrena pregò nell’orto degli ulivi. Sono croci diffuse nella devozione popolare: nelle campagne e nelle zone rurali venivano realizzate per essere piantate nei campi, come una preghiera a chiedere clemenza per i raccolti. Il rito delle croci si è rinnovato nella parrocchia di Borla, frazione di Vernasca arrampicata sulle colline della Val d'Arda.

Qui la chiesa, di cui si prendono cura i parrocchiani anche grazie alle offerte dei fedeli, è intitolata proprio alla Santa Croce, che coincide anche con la giornata patronale. Quest’anno la partecipazione è stata molto numerosa: ci si è ritrovati in tanti sotto il crocifisso in legno realizzato dal falegname del paese, Gianfranco Facchini, con Pierluigi Bussandri e Giancarlo Santi e benedetto dieci anni fa.