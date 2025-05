A Caorso cane bassotto mette in fuga il ladro

Una bassotta ha messo in fuga il ladro e ha protetto l’abitazione della sua famiglia. L’audace cagnolina non si è nascosta e nemmeno è fuggita, è rimasta lì, sulla soglia, a dare l’allarme. Il suo continuo abbaiare ha intimorito chi ha tentato di fare irruzione in casa, in un momento in cui c’era solo lei. Nina - il suo nome - ha fatto la sua parte, ha comunicato il suo sentirsi minacciata, ha attirato l’attenzione e ha così costretto l’estraneo ad andarsene. L’uomo aveva preso di mira una villetta indipendente della zona residenziale che da Caorso, viaggiando lungo la provinciale per Polignano, si sviluppa sulla destra di via Primo Maggio.