A Carpaneto aumenta il costo dei rifiuti, ma la Tari rimane com'è

Il costo del servizio di gestione dei rifiuti aumenta di 34mila euro per il comune di Carpaneto. L’amministrazione sceglie però di non andare a prenderli dalle tasche dei cittadini, che non subiranno alcun aumento della Tariffa dei rifiuti puntuale (Tarip) per chi rispetta il numero di vuotature minime di indifferenziato. Rimane in essere anche lo sconto del 28 per cento, sulla quota variabile, per chi rispetta le vuotature minime.

Una buona notizia di cui si è parlato in consiglio comunale, ottenuta, come è stato sottolineato, grazie all’ottimo lavoro di uffici e amministratori. L’ente è infatti riuscito in un’impresa ritenuta dai più impossibile, ossia incassare tutto l’insoluto pregresso relativo alla Tarip. «È una grande soddisfazione - dice il sindaco, Andrea Arfani - mi sbilancio a dire che saremo uno dei pochi comuni che riesce ad evitare l’aumento Tarip per i cittadini».