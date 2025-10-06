A cinquanta anni dalla prima vittoria la Fiat 131 Abarth celebrata a Roveleto

Cinquant’anni anni sono passati dalla prima vittoria della Fiat 131 Abarth, arrivata proprio in occasione del Rally delle Valli piacentine. Ed è per questo che Asd Club Veicoli Storici Piacenza (Cvsp) e Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca (Cpae) hanno voluto ricordare questo importante trionfo dedicando la Giornata nazionale del veicolo d’epoca (voluta dall’Asi) a questa impresa. Grazie al patrocinio del Comune, Roveleto è stata invasa da veri gioielli da collezione con in testa le mitiche Fiat 131 Abarth Rally, con nove esemplari, tra le quali proprio quella che ha vinto l’edizione del 1975 del rally piacentino accompagnata dal pilota Fulvio Bacchelli che la portò in trionfo.

Sempre in tema rally erano esposte anche una Lancia Rally 037 Martini ufficiale, una Ritmo, un’Abarth OT Periscopio 1300 che hanno arricchito un parterre che comprendeva 158 veicoli, tra vetture, camion, trattori e motociclette. Non sono mancati pezzi rari con la Balilla Coppa d’Oro e la Fiat 508 S Balilla Berlinetta 1000 Miglia Aerodinamica. Tanti comunque i marchi rappresentati, da Ferrari a Maserati, da Alfa Romeo a Mercedes ma anche provenienti da oltreoceano con una Pontiac degli anni 60. A varare ufficialmente la giornata è stato il taglio del nastro al cospetto della sindaca di Cadeo, Maria Lodovica Toma, che ha ringraziato gli organizzatori e i partecipanti.