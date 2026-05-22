A Fiorenzuola una nuova condotta irrigua lunga venti chilometri

Una nuova condotta irrigua di venti chilometri, realizzata per migliorare l’efficienza del servizio irriguo nel distretto Val d’Arda.

Il Consorzio di Bonifica di Piacenza inaugurerà lunedì 25 maggio alle ore 16, a Fiorenzuola, nell’Auditorium San Giovanni in Municipio - in Piazzale San Giovanni 2 -, la nuova condotta irrigua della Val d’Arda, un’infrastruttura strategica destinata a migliorare l’efficienza del servizio irriguo e la gestione delle acque nel territorio agricolo della vallata.

L’opera consiste in una condotta irrigua in pressione lunga circa 20 chilometri, realizzata con tubazioni in Prfv (plastici rinforzati con fibre di vetro) e diametri compresi tra 1.200 e 500 millimetri. Il nuovo sistema consentirà un significativo risparmio idrico e un miglioramento dell’efficienza della distribuzione dell’acqua destinata all’agricoltura.

La condotta è stata costruita in parallelismo con il sistema storico dei canali della Val d’Arda, permettendo così una separazione funzionale delle reti: il nuovo impianto recapiterà le acque irrigue direttamente alle aziende agricole, mentre i canali storici potranno garantire una maggiore capacità di deflusso durante eventi alluvionali intensi, soprattutto nei periodi estivi.

L’intervento, finanziato nel 2019 attraverso il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (Psrn) 2014-2020, Misura 4 – Sottomisura 4.3.1 dedicata agli investimenti in infrastrutture irrigue, ha comportato un investimento complessivo di 18 milioni e 496 mila euro. I lavori sono stati ultimati entro l’estate 2025 e l’opera entrerà pienamente in esercizio nel corso del 2026.

Il progetto porta il titolo “Schema irriguo Arda nel contesto del distretto idrografico del fiume Po: miglioramento del sistema di adduzione e distribuzione per il risparmio idrico e per l’efficientamento dell’uso della risorsa a fini agricoli” ed è stato finanziato dal MIPAAF tramite decreto dell’Autorità di Gestione DG DISR.

Nel corso della cerimonia inaugurale, la nuova infrastruttura sarà inoltre intitolata alla memoria di Fausto Zermani, compianto presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza, scomparso prematuramente mentre era ancora in carica presso l’Ente.