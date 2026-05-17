“Parole che restano”: il ricordo dei compagni per Davide, scomparso a 9 anni

I compagni di Davide Lorenzetti, scomparso a soli 9 anni, lo hanno ricordato nel modo più bello. Mettendo nero su bianco pensieri che fissano per sempre i momenti trascorsi insieme. Trentotto elaborati, tanti quanti sono i bambini delle quinte elementari di Borgonovo che hanno risposto all’invito a partecipare a “Parole che restano”, concorso di scrittura promosso per la prima volta quest’anno dalla scuola e dal comune con i genitori, Maria e Andrea Lorenzetti.

Un’iniziativa per ricordare Davide con gli occhi di chi, forse più di chiunque altro, ha condiviso il suo stesso linguaggio, la sua visione su di un mondo ancora tutto da conquistare. Durante l’evento conclusivo 6 dei 38 elaborati sono stati premiati con un riconoscimento, grazie ad un premio di studio (in totale 600 euro) messo a disposizione dal comune e dalla famiglia di Davide.