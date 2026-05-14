Trasporto pubblico, sciopero generale lunedì 18 maggio

SETA S.p.A. informa gli utenti che per l'intera giornata di lunedì 18 maggio 2026 è stato proclamato uno sciopero generale da parte della Confederazione Nazionale Unione Sindacale di Base (USB), a cui ha aderito l'organizzazione sindacale USB-Unione Sindacale di Base presente nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. L'adesione allo sciopero da parte dei lavoratori SETA dei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza potrebbe compromettere la regolarità del servizio di trasporto pubblico, con modalità differenti a seconda del bacino provinciale di riferimento.

BACINO PROVINCIALE DI PIACENZA

Servizio urbano: servizio garantito dalle ore 07:01 alle ore 09:59 e dalle ore 12:01 alle ore 14:59. Possibili astensioni nelle restanti fasce orarie.

Servizio extraurbano: servizio garantito da inizio giornata fino alle ore 08:29 e dalle ore 12:01 alle ore 14:59. Possibili astensioni nelle restanti fasce orarie.