Star bene, nuove tecnologie per anca e ginocchio

Dolore all’anca o al ginocchio, difficoltà nei movimenti quotidiani, qualità della vita che si riduce progressivamente: sono problemi sempre più diffusi, non solo tra le persone anziane ma anche tra i più giovani e attivi. Oggi la medicina offre soluzioni sempre più avanzate e personalizzate: dalla chirurgia mini-invasiva alla robotica, fino a percorsi riabilitativi rapidi ed efficaci. Ma quando è davvero il momento di intervenire? Come si affronta un’operazione di protesi? E soprattutto, cosa cambia dopo? Sono le domande a cui risponderanno i professionisti della Casa di Cura Piacenza ospiti questa sera alle 21 della trasmissione “Star bene” in onda su Telelibertà, condotta da Marzia Foletti. In studio si confronteranno gli specialisti di chirurgia protesica e articolare di anca e ginocchio della Casa di Cura Piacenza Fabio Zerbinati, Cesare Picenni e Luigi Carandente. Con loro il professore Luigi Cavanna, primario dell’Area Medica della Casa di Cura Piacenza e direttore scientifico della trasmissione. Gli esperti, che vantano una lunga esperienza in Humanitas e altri centri e che operano alla Casa di Cura Piacenza spiegheranno come le nuove tecnologie stiano rivoluzionando la cura di anca e ginocchio, restituendo mobilità e benessere ai pazienti con un significativo miglioramento della qualità di vita e un recupero più veloce. La puntata è realizzata in collaborazione con Casa di Cura Piacenza.