A Marsaglia riapre dopo 4 anni il Punto salute

Dopo quattro anni dalla chiusura, a Marsaglia dal primo settembre riapre il Punto salute, con due ambulatori separati di medici di base e un punto prelievi. La struttura eviterà ai residenti, in gran parte anziani, di doversi spostare fino a Bobbio o Piacenza per le prestazioni base. «Sarà un punto di riferimento per l’intera valle» ha affermato il sindaco Renato Bertonazzi precisando che l’inaugurazione sarà comunicata a breve. «La riapertura del punto salute rientra in un bando molto più ampio che fa capo a un finanziamento regionale. Il centro avrà poi diversi arricchimenti, ma per questo occorre ultimare alcuni dettagli con l’Ausl».

Nello stesso pacchetto di finanziamenti rientra infatti anche l’adeguamento del centro di aggregazione intergenerazionale con l’aggiunta di un montascale per disabili, la creazione di uno spazio co-working all’interno del palazzo comunale, la sistemazione della rampa per persone in carrozzina alla biblioteca comunale e infine l’adeguamento dei bagni all’interno del centro polivalente Nina Rocca. Il costo complessivo di tutte queste opere è di circa 320mila euro di cui 293mila provenienti dal finanziamento regionale (richiesto in convenzione con Cerignale), 25mila da un contributo della fondazione di Piacenza e Vigevano e circa 2mila euro dalle casse comunali.