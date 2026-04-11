A Piacenza 14 alberghi, focus su sicurezza e ospitalità

A Piacenza sono 14 gli alberghi presenti e almeno 12 volte tanto le strutture come affittacamere, case vacanze, B&B, ostelli di istituti religiosi e agriturismi. In termini tecnici sono strutture extra-alberghiere, se ne contano 170 nel perimetro cittadino e da qualche tempo devono rispettare gli obblighi - non tutti chiaramente - che hanno gli alberghi.

In provincia invece la fotografia è meno nitida: i dati parlano di 33 agriturismi, 7 campeggi, 5 ostelli, 1 casa vacanza e 1 rifugio, ma sono chiaramente sottostimati dato che nessun Comune, eccetto Piacenza, ha introdotto la tassa di soggiorno. Se ne parla nel convegno “Ospitare in sicurezza” promosso da Confcommercio in collaborazione con il Comune di Piacenza per il prossimo lunedì 13 alle 15 nella sala dei Teatini: il focus è sulla gestione delle attività ricettive, ma anche sugli obblighi che queste hanno sul fronte della sicurezza e della formazione.

«A Piacenza abbiamo un numero consistente di strutture extra-alberghiere, ben 170 a fronte di poco più di una dozzina di alberghi - sottolinea la presidente di Federalberghi Ludovica Cella - bene che l’offerta dell’ospitalità sia allargata e rappresenti un’opportunità per tutti, ma riteniamo sia fondamentale anche il rispetto della legalità, oltre al discorso dell’aumento dei flussi turistici. I controlli servono a tutti e sono un deterrente per evitare alla malavita di annidarsi nelle strutture. I dati che vengono mandati alla questura sono una garanzia di sicurezza per i cittadini in primo luogo: non inviarli significa compiere un grave danno».