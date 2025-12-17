A Piacenza nasce il Centro pediatrico "Aurora"

Il Centro medico e diagnostico Rocca di Piacenza avrà un nuovo servizio che sarà disponibile dai primi mesi del 2026: si chiamerà Centro pediatrico “Aurora” in collaborazione con l'ospedale “Gaslini” di Genova ed è dedicato alla memoria di Aurora Moretti, piccola scomparsa a due anni di età per un male incurabile e che la famiglia Rocca ha conosciuto personalmente. Ne è nata una profonda amicizia raccontata alla serata-evento tenuta alla pizzeria "L'Undici" alla quale hanno partecipato 111 piacentini e che ha raccolto oltre 6mila euro per il reparto di Neuroncologia del “Gaslini”.

«Quando mio figlio era al “Gaslini” abbiamo conosciuto questa famiglia di Alessandria, la loro piccola sarà per sempre nel nome del nostro Centro. Abbiamo deciso di inaugurarlo simbolicamente questa sera con un evento speciale, vedrà la luce intorno a febbraio-marzo del 2026 – ha spiegato Daniele Rocca – il progetto è alla memoria di Aurora, bambina mancata lo scorso febbraio, per cui vuole essere una concreta risposta a quei genitori che hanno un figlio o una figlia con patologie o problemi gravi e si trovano quindi in una situazione davvero difficile da affrontare da soli. Il “Gaslini” ci manderà medici e specialisti di vario genere, abbinati ai nostri che saranno pneumologi, dermatologi, ortodonzisti e altri per creare un vero team pediatrico che lavorerà per un unico scopo, ossia aiutare i piccoli che hanno problemi davvero concreti. esclusivamente dedicato a piccoli pazienti in età pediatrica».