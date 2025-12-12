"A Scuola di Buon Cibo!": il progetto di Campagna Amica

Coldiretti Piacenza ha presentato "A Scuola di Buon Cibo!" La Dieta Mediterranea, espressione di gusto e salute, il nuovo progetto di Educazione alla Campagna Amica dedicato agli studenti dell’infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado dell’Emilia-Romagna.

«Un’iniziativa che negli anni è cresciuta in modo esponenziale. All’inizio era quasi un gioco, con poche classi coinvolte – ha ricordato durante la conferenza Luigi Bisi, presidente del Consorzio di Bonifica – oggi invece parliamo di numeri da record». Accanto a lui Roberto Gallizioli e Valerio Galli, rispettivamente direttore e responsabile di campagna amica e Federica orti che guida con Coldiretti donne

Dai primi anni Duemila, Coldiretti porta infatti nelle scuole del territorio un percorso educativo completo, che unisce alimentazione, ambiente e salute. Un progetto pensato per creare un ponte tra scuole, famiglie e mondo agricolo, e per guidare le nuove generazioni verso uno stile di vita più consapevole, sano e sostenibile.

Le tematiche affrontate saranno ampie e trasversali: dal valore dell’acqua ai rischi dell’inquinamento, dalla tutela del territorio alla scoperta del mestiere del contadino. Alle lezioni teoriche si affiancheranno laboratori pratici, visite guidate e esperienze sul campo, direttamente a contatto con le aziende agricole. L’obiettivo? Educare le giovani generazioni sul buon cibo, sul valore dell’agricoltura e su un regime di vita salutare.