A1, casello di Fiorenzuola chiuso per quattro notti

Quattro notti di chiusura per il casello autostradale A1 di Fiorenzuola. Per consentire i lavori di riasfaltatura la barriera resterà inibita al traffico veicolare in entrata e uscita nelle quattro notti di martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 novembre, dalle 21 alle 5. La società Autostrade consiglia di utilizzare la stazione di Fidenza o Piacenza sud.

Per informazioni sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono disponibili i seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull'app Autostrade per l'Italia", scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.