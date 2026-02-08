Abbandono selvaggio di rifiuti, sei multe in un giorno a Castello
I posti presi di mira sono ormai tristemente noti: il parcheggio del cimitero del capoluogo, via Bottarone, via Chieppi, via Romea Vecchia
Mariangela Milani
35 minuti fa
Una raffica di abbandoni selvaggi di rifiuti. La Polizia locale di Castel San Giovanni ha documentato, e sanzionato, sei differenti episodi nell'arco di una sola giornata. I posti presi di mira sono ormai tristemente noti: il parcheggio del cimitero del capoluogo, via Bottarone, via Chieppi, via Romea Vecchia. Chi scarica di tutto attorno ai cassonetti non viene solo da Castello. Nella maggior parte dei casi di tratta anzi di persone che vengono da Borgonovo, Piacenza, addirittura dall'Oltrepo. Un fenomeno preoccupante e in costante crescita se si pensa che nell'arco di tutto il 2025 la Polizia locale di Castello aveva sanzionato "solo" 21 casi di abbandono selvaggio. A ognuno dei sei incivili è stata rifilata una multa di 300 euro, per un totale di 1800 euro. E siamo solo a inizio febbraio.
