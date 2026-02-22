In settanta protestano in piazza Cavalli: «Abolire tariffa puntuale e bidoncini grigi»

Adesso il comitato cittadino fa sul serio: vuole un referendum abrogativo contro la tariffa corrispettiva puntuale e il ritorno alle vecchie modalità di raccolta. La protesta, cresciuta negli ultimi mesi, è sfociata ieri nella prima manifestazione pubblica in Piazza Cavalli, con una settantina di partecipanti.

«La sola novità è che Iren si sta dando più da fare per la pulizia, con squadre aggiuntive – ha detto la promotrice Eleonora Poli – ma i problemi restano e non riguardano solo il decoro. I correttivi per gli anziani sono positivi, però insufficienti. Puntiamo ad abolire la tariffa puntuale e i bidoncini grigi, intervenendo alla radice della normativa regionale».

Poli annuncia di aver ricevuto dai legali conferma dell’assenza di impedimenti: nel mirino la delibera 1615, articolo 5. Avviata la raccolta firme, passata da 3.200 a oltre 4.000 sottoscrizioni; ne serviranno 40mila. «Siamo certi di raggiungerle. Problemi simili esistono anche in altre province dell’Emilia-Romagna: noi abbiamo solo urlato più forte e andremo fino in fondo».

foto manifestazione poli al microfono