Ancora una email minatoria: «Bomba nella scuola e a Palazzo Chigi»
La firma è la stessa di ieri, Mikhail Andropov, mentre l'indirizzo dal quale proviene è di un dominio del ministero dell’Istruzione delle Filippine. Non saranno evacuate le scuole
Redazione Online
|1 ora fa
I carabinieri davanti alla scuola di Rivergaro dopo l'allarme bomba di mercoledì 11 novembre
Una nuova email, che annuncia un ordigno all'interno dell'edificio, è arrivata ad alcune scuole piacentine e nazionali nella mattinata di giovedì 12 novembre.
Differente il testo rispetto a quella del giorno prima, ma analogo il tenore: «E' stata collocata una bomba nella scuola e una a palazzo Chigi; chiediamo le dimissioni immediate dell'attuale primo ministro Giorgia Meloni: vi concediamo un po' di tempo per prendere una decisione».
Differente il testo rispetto a quella del giorno prima, ma analogo il tenore: «E' stata collocata una bomba nella scuola e una a palazzo Chigi; chiediamo le dimissioni immediate dell'attuale primo ministro Giorgia Meloni: vi concediamo un po' di tempo per prendere una decisione».
La firma è la stessa, Mikhail Andropov, mentre l'indirizzo dal quale proviene è di un dominio del ministero dell’Istruzione delle Filippine.
Al momento gli istituti scolastici che hanno ricevuto l'email sono quelli di Rivergaro, Cortemaggiore, Monticelli, Castel San Giovanni: tuttavia, come è stato spiegato, non saranno evacuati gli edifici su disposizione della prefettura anche se le forze dell'ordine continueranno a monitorare la situazione.
Nella serata di ieri si era diffusa una falsa circolare del Ministero dell'Istruzione, che annunciava la "Sospensione delle attività per allarme", con la firma del ministro Valditara.
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