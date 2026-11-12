Ancora una email minatoria: «Bomba nella scuola e a Palazzo Chigi»



Differente il testo rispetto a Una nuova email, che annuncia un ordigno all'interno dell'edificio, è arrivata ad alcune scuole piacentine e nazionali nella mattinata di giovedì 12 novembre.Differente il testo rispetto a quella del giorno prima, ma analogo il tenore: «E' stata collocata una bomba nella scuola e una a palazzo Chigi; chiediamo le dimissioni immediate dell'attuale primo ministro Giorgia Meloni: vi concediamo un po' di tempo per prendere una decisione».

La firma è la stessa, Mikhail Andropov, mentre l'indirizzo dal quale proviene è di un dominio del ministero dell’Istruzione delle Filippine.

Al momento gli istituti scolastici che hanno ricevuto l'email sono quelli di Rivergaro, Cortemaggiore, Monticelli, Castel San Giovanni: tuttavia, come è stato spiegato, non saranno evacuati gli edifici su disposizione della prefettura anche se le forze dell'ordine continueranno a monitorare la situazione.

Nella serata di ieri si era diffusa una falsa circolare del Ministero dell'Istruzione, che annunciava la "Sospensione delle attività per allarme", con la firma del ministro Valditara.







