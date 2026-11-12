Allarme bomba, ieri evacuati ben ventimila studenti

E’ stato un giorno di ordinaria follia. La mail con cui uno sconosciuto “Mikhail Andropov” (così si è qualificato) affermava di aver lasciato nell’edificio “un ordigno esplosivo con innesco a distanza”, oltre al resto d’Italia ha raggiunto quasi tutte le 34 direzioni didattiche di Piacenza, con un effetto domino che ha costretto a una raffica di sospensione delle lezioni in città e in provincia e al sopralluogo ispettivo delle forze dell’ordine precedente all’evacuazione - quasi sempre temporanea - degli studenti.

E’ stata una mattinata surreale, di sirene delle forze dell’ordine che si sono rincorse per le strade, e con voci e ordini che si succedevano (dopo la partenza dell’allarme a Rivergaro), in un temporaneo vuoto di potere determinato dal fatto che tutti i presidi piacentini, al pari dei loro colleghi emiliano-romagnoli, si trovavano nelle stesse ore, negli stessi minuti, riuniti a Bologna, per una conferenza dei servizi all’Ufficio scolastico regionale. Una circostanza che ha unicamente annacquato di pochi minuti la fase concitata delle decisioni da assumere - visto che il dirigente scolastico è la massima autorità in caso di emergenza - ma che non ha minimamente intaccato la gestione delle operazioni.

La mail di minacce ha raggiunto quasi tutte le direzioni didattiche della città e della provincia - che sono 34 - ad esclusione principalmente dei nuovi otto Istituti comprensivi di Piacenza (è stato ipotizzato, da alcuni addetti ai lavori, che per spiegare tale esclusione sia necessario considerare la loro recentissima formazione, con la conseguenza che i loro nuovi recapiti mail potrebbero non essere rientrati nell’indirizzario del mittente o dei mittenti).