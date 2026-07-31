Abusi sessuali in gita, estinto il reato per il giovane studente
Dopo i sei mesi di messa alla prova sanciti dal Tribunale dei minori di Bologna
Paolo Marino
|33 minuti fa
tribunale di Piacenza
Il percorso di riabilitazione è andato a buon fine e il reato è stato estinto. Così si è conclusa la vicenda giudiziaria per un ragazzo, oggi maggiorenne, che da 17enne era stato accusato di violenza sessuale nei confronti di una compagna di classe di un anno più giovane.
Nella primavera del 2024, durante una gita scolastica fuori regione, la ragazza si era ritrovata nel letto il compagno. Lei dormiva e non si era accorta di nulla. Secondo l’accusa, lui ne avrebbe approfittato per allungare le mani, raggiungendo le parti intime della giovane. Che si svegliò di soprassalto trovandosi il ragazzo accanto. Un trauma col quale ancora oggi fa i conti e che ha richiesto un percorso psicologico.
Il periodo di sei mesi di "messa alla prova" sancito dal Tribunale dei minori di Bologna si è concluso e il giovane ha così chiuso il conto con la giustizia. Leggi qui il servizio completo
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