Abusi sessuali in gita, estinto il reato per il giovane studente

Il percorso di riabilitazione è andato a buon fine e il reato è stato estinto. Così si è conclusa la vicenda giudiziaria per un ragazzo, oggi maggiorenne, che da 17enne era stato accusato di violenza sessuale nei confronti di una compagna di classe di un anno più giovane.

Nella primavera del 2024, durante una gita scolastica fuori regione, la ragazza si era ritrovata nel letto il compagno. Lei dormiva e non si era accorta di nulla. Secondo l’accusa, lui ne avrebbe approfittato per allungare le mani, raggiungendo le parti intime della giovane. Che si svegliò di soprassalto trovandosi il ragazzo accanto. Un trauma col quale ancora oggi fa i conti e che ha richiesto un percorso psicologico.