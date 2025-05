Accusato di violenze in famiglia: «Questione di 10mila euro»

«Sono innocente, non ho fatto del male alla mia ex moglie. Lei e i suoi parenti vogliono 10 mila euro per la separazione, per questo mi hanno denunciato». Così si è difeso in tribunale un trentenne egiziano residente a Piacenza, accusato di violenza sessuale e maltrattamenti. La donna ha denunciato abusi avvenuti in Egitto e in Italia. L’uomo ha raccontato di essere stato aggredito dal suocero: «Mi ha colpito a calci il basso ventre con scarponi antinfortunistici» e ha presentato un referto medico. Ha negato le accuse, dichiarando di essere disoccupato e onesto. Un testimone ha confermato l’aggressione del suocero. Il processo riprenderà a ottobre.