Acer Piacenza, oltre 150 case popolari recuperate e assegnate

Un utile di 230mila euro, l’aumento del 20 per cento degli alloggi recuperati e assegnati e investimenti per l’acquisizione di 76 nuovi appartamenti di proprietà Acer. Sono alcuni tra i dati maggiormente significativi del bilancio 2025 di Acer Piacenza approvato l’altro giorno dalla Conferenza degli Enti, ovvero dei Comuni che affidano all’Azienda Casa la gestione dei loro alloggi di edilizia residenziale popolare. Una quota di partecipazione (il 20%) è della Provincia. Bilancio approvato all’unanimità che archivia il 2025 con conti in ordine - viene osservato - investimenti in crescita e un significativo aumento degli alloggi rimessi a disposizione dei Comuni. Un risultato accolto favorevolmente dai sindaci presenti, che conferma il percorso di consolidamento dell’Azienda impegnata nella gestione dell’edilizia residenziale pubblica sul territorio provinciale.

Tra i dati più significativi spicca l’aumento degli alloggi recuperati e riconsegnati ai Comuni per nuove assegnazioni: sono passati da 128 nel 2024 a 154 nel 2025, con un incremento del 20 per cento.

Il consuntivo si chiude con un utile di 230.579 euro, dato che conferma l’equilibrio economico dell’Ente.