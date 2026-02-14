Acqua dai campi incolti: «Quando piove rane in giardino»

«Mezzo metro di acqua, con rane che invadono i nostri giardini e gabbiani che planano sull’acqua». La segnalazione è di alcuni residenti le cui case si affacciano su terreni incolti tra via Manzella e via Malvicino, a Castel San Giovanni. A causa della conformazione del terreno spesso e volentieri quando piove si formano veri e propri laghi. «Qui va avanti così da anni» dicono alcuni residenti. «Ciclicamente – lamenta una residente di via Malvicino – ci troviamo in giardino miriadi di rane». «Io invece – lamenta un vicino di casa – mi ritrovo spesso e volentieri con il giardino invaso dalle bisce. Succede soprattutto in estate, quando con il caldo e l’erba che non viene tagliata, da quel campo viene fuori di tutto». C'è chi in estate dice di essere invaso dalle zanzare e chi di aver avvistato gabbiani planare sull'acqua stagnante.