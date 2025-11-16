Ad Azzali l'acqua è un miraggio: «Qui viviamo con le taniche»

Affacciata sulla valle dello Stirone, ultimo avamposto piacentino sul confine con Parma, la frazione Azzali in comune di Vernasca è un minuscolo borgo, assai speciale. Tanto incontaminato quanto ormai inaccessibile. Si arriva percorrendo due chilometri di mulattiera molto aspri. Ma soprattutto non c’è acqua. L’acquedotto non arriva e da quando la sorgiva che alimentava le case non va più neanche a singhiozzo, viverci è proibitivo.

Due residenti vogliono continuare ad abitarci: Thierry Binelli e Fabrizio Del Barba, che ha ricavato anche il b&b “Il regno della poiana”, ma in queste condizioni salvo un miracolo non funzionerà mai. E c’è l’azienda agricola “Il Villico” di Diego Veronesi: prosegue il lavoro del padre e produce solo fieno e legname. Senz’acqua è impossibile coltivare, tanto più allevare.